كوب من هذا المشروب يطهر الكبد من السموم ويجعله يعمل بكفاءة سن العشرين

شيماء مصطفى

الكبد أهم جهاز في جسم الإنسان، فهو المسؤل عن عملية حرق الدهون وتحويلها لطاقة، كذالك في عملية التمثيل الغذائي، أيضاً ينتج البروتينات المهمة في تحطيم خلايا الدم التالفة، ولذالك لابد من الحفاظ على صحته حتى يعمل بكفاءة لأنه إذا كان مٌقصراً فهذا يؤدي لعواقب جسيمة منها التليف ومشاكل السمنة والتعب والكسل علاوة على ذالك تخزين السموم والتي تزيد الأمر سوءاً.

أسباب تليف الكبد

هناك عدة أسباب تؤدي لتليف الكبد منها تناول الأطعمة الغير صحية كالوجبات الجاهزة.. وغيرها والتي تعمل على زيادة الوزن ، والإكثار من شرب الكحوليات، أو تناول بعض العقاقير بها أثار جانبية لهذا الأمر، لهذا نقدم لكم وصفة طبيعية للحفاظ على صحة الكبد ومنع التليف..تابعوا معنا:-

وصفة للتنظيف الكبد

المكونات:- تمر هندي + ماء.

طريقة التحضير:- ضع في الخلاط حفنة من التمر الهندي وعليها لتر ماء، ثم أمزج جيداً، ويحفظ في الثلاجة.

الإستعمال:- تناول كوب واحد من التمر الهندي أثناء النهار.

طريقة تحضير شاي التمر الهندي لطرد السموم من الجسم

المكونات / تمر هندي + ماء+ عسل أبيض.

التحضير/ ضع ثمرة التمر في وعاء به لتر ماء على النار وأتركه يغلي لمدة 15 دقيقة، ثم أرفعه ودعه يبرد.

الإستعمال/ أضف ملعقة عسل لكوب من شاي التمر وتناوله مرتين يومياً كوب في الصباح والأخر في المساء.

فوائد مشروب التمر الهندي

يعزز أداء الكبد.

يطهر الكبد وينظف الجسم من السموم.

يخلص من الإمساك.

يقلل مستوى الحموضةبالجسم وبالتالي يقي من خطر الإصابة بالسرطان.

يساعد على الإسترخاء والشعور بالراحة.

شبكةعيونالإخبارية

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