“الكويت” تعلن عن حاجتها لشغل وظائف معلمين مصريين

شيماء مصطفى

أعلنت دولة الكويت الشقيقة عن أحتياجها الي معلمين ومعلمات من جمهورية مصر العربية وذلك من أجل العمل بوزارة التربية والتعليم الكويتية وذلك للعام الدراسي القادم 2017 ـ 2018.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية عن متطلبات العمل والتي ستكون متاحة للذكور والإناث وذلك في تخصصات الرياضيات والتربية الموسيقية، وستكون للإناث فقط في تخصص التربية البدنية، كما اعلنت ان التقدم متاح حتي سن الـ 45 عامًا ويستثنى المتقدمات للعمل كمعلمات تربية بدنية بحيث لا يزيد سن المتقدمة عن 32 عامآ، ويشترط ان يكون المتقدم قد سبق وقد قام بمزاولة مهنة التعليم، وانه سيتم تحديد الراتب بناء علي عدد سنوات خبرة المتقدم للعمل بالاضافة الي مؤهله العلمي.

ويشترط علي المتقدم كذلك ان يكون حاصلآ علي تقدير جيد في مؤهله العلمي، وكذلك ان يكون للمتقدم خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التعليم للمؤهلات التربوية و5 سنوات للمؤهلات الغير تربوية ويستثني من ذلك تخصصات التربية البدنية والتربية الموسيقية من شرط سنوات الخبرة.

وسيتم تقديم الـ CV والطلبات الخاصة الخاص بالراغبين في الالتحاق بالعمل بريديا او تسلم باليد في سفارة دولة الكويت وعنوانها هو: 12 شارع نبيل الوقاد – الدقي – مكتب المستشار الثقافي لدولة الكويت

ويمكنكم الاطلاع علي الاعلان الرسمي المقدم من وزارة التربية والتعليم الكويتية للسفارة الكويتية بجمهورية مصر العربية من خلال الصور التالية: