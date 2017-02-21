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انهيار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21/2/2017 في البنوك والسوق الموازي

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انهيار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21/2/2017 في البنوك والسوق الموازي انهيار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21/2/2017 في البنوك والسوق الموازي

انهيار  اليوم في  عن تعاملات أمس ، ويسجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 15.75 جنيه مصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي ، وفي حالة البيع 15.76 جنيه مصري في بنك مصر ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21/2/2017، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة  العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك :

 

البنك شراء   بيع   آخر تحديث
THEUBEG.jpg

المصرف المتحد

١٥٫٧٥ جم

١٥٫٨٥ جم

 منذ 4 دقائق,
EGB.jpg

البنك المصري الخليجي

١٥٫٧٥ جم

١٥٫٨٥ جم

 منذ 4 دقائق,
NBG.jpg

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٥٫٧٥ جم

١٥٫٨٥ جم

 منذ 4 دقائق,
EBE.jpg

البنك المصري لتنمية الصادرات

١٥٫٧٥ جم

١٥٫٨ جم

 منذ 4 دقائق,
SAIB.jpg

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٥٫٧٥ جم

١٥٫٨٥ جم

 منذ 4 دقائق,
MIDB.jpg

بنك مصر إيران للتنمية

١٥٫٧٥ جم

١٥٫٨٥ جم

 منذ 4 دقائق,
HDB.jpg

بنك التعمير و الاسكان

١٥٫٧٥ جم

١٥٫٨٥ جم

 منذ 4 دقائق,
CIB.jpg

البنك التجارى الدولي CIB

١٥٫٧٥ جم

١٥٫٨٥ جم

 منذ 4 دقائق,
BARAKA.jpg

بنك البركة

١٥٫٧٥ جم

١٥٫٨٥ جم

 منذ 4 دقائق,
ALEX.jpg

بنك الاسكندرية

١٥٫٧٥ جم

١٥٫٨٥ جم

 منذ 4 دقائق,
ADIB.jpg

مصرف أبو ظبي الاسلامي

١٥٫٧٥ جم

١٥٫٨٥ جم

 منذ 4 دقائق,
BBE.jpg

بنك بلوم مصر

١٥٫٧٥ جم

١٥٫٨٥ جم

 منذ 4 دقائق,
BDC.jpg

بنك القاهرة

١٥٫٧٥ جم

١٥٫٨٥ جم

 منذ 4 دقائق,
CAGRI.jpg

كريدي أجريكول

١٥٫٧٥ جم

١٥٫٨٥ جم

 منذ 4 دقائق,
PIRAEUS.jpg

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٥٫٧٥ جم

١٥٫٨٥ جم

 منذ 4 دقائق,
AAIB.jpg

البنك العربي الافريقي الدولي

١٥٫٧٣ جم

١٥٫٨٣ جم

 منذ 4 دقائق,
NBE.jpg

البنك الأهلي المصري

١٥٫٧٣ جم

١٥٫٧٨ جم

 منذ 4 دقائق,
BM.jpg

بنك مصر

١٥٫٧١ جم

١٥٫٧٦ جم

 منذ 4 دقائق,
FAISAL.jpg

بنك فيصل

١٥٫٧ جم

١٥٫٨ جم

 منذ 4 دقائق,
SCBNK.jpg

بنك قناة السويس

١٥٫٧ جم

١٥٫٨ جم

 منذ 4 دقائق,
PBDAC.jpg

بنك التنمية والائتمان الزراعى

١٥٫٧ جم

١٥٫٨ جم

 منذ 4 دقائق,

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :

 

 

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 15.90جنيه مصري، وسعر البيع 16.10 جنيه مصري .

 

 

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رئيس قسم الأخبار

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