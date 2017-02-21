انهيار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21/2/2017 في البنوك والسوق الموازي

سمر العشري

انهيار سعر الدولار اليوم في مصر عن تعاملات أمس ، ويسجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 15.75 جنيه مصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي ، وفي حالة البيع 15.76 جنيه مصري في بنك مصر ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21/2/2017، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك :

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 15.90جنيه مصري، وسعر البيع 16.10 جنيه مصري .

شبكةعيونالإخبارية

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