إنخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية بعد إنخفاض سعر الدولار الجمركي

سمر العشري

أعلن بعض التجار عن تخفيض بعض الأجهزة الكهربائية فعلى سبيل المثال أعلن أحد أصحاب المعارض أن سعر ثلاجة إليكتروستار أصبح 6000 بعد أن كان سعرها الإسبوع الماضي 7000ألاف جنيه بتخفيض ألف جنيه و سوف نستعرض الآن أسعار كل منتجات القوات المسلحة من الأجهزة الكهربائية بأسعارها في الأسواق المصرية.

أسعار أجهزة القوات المسلحة :

أسعار التليفزيونات :

LCD بيور شاشه بوصه 14 السعر 1700 جنيه.

LCD بيور شاشه بوصه 21 السعر 1850 جنيه.

LCD بيور شاشه 22 بوصه السعر2200 جنيه.

LCD بيور شاشه 24 بوصه السعر2495 جنيه.

LCD بيور شاشه 29 بوصه السعر 2800 جنيه.

LCD بيور شاشه 32 بوصه .. السعر 3750 جنيه

LCD بيور شاشه 42 بوصه السعر 4950 جنيه.

أسعار الثلاجات و الديب فريزر :

سعر ثلاجة 360 سعرها 7250 جنيه

سعر ديب فريزر 360 سبعة درج سعره 6360 جنيه

أسعار البوتجازات و السخانات :

سعر سخان المصانع الحربية مياه 10 لتر 1600 جنيه.

سعر سخان مياه الانتاج الحربي سعة 5 لتر1150 جنيه.

سعر بوتاجاز فرن 4 شعلة -إيناميلد 1440 جنيه.

سعر بوتجاز فرن 5 شعلة -إيناميلد 1635 جنيه.

أسعار التكيفات :

أجهزة تكييف جالانز سبليت تعمل قدرة 1.5 حصان السعر 4600 جنيه

اما القدرة 2.25 حصان فسعرها 6300 جنيه

اما عن تكييف 3 حصان فالسعر هو 6600 جنيه

أما سعر تابلت إينار فهو 750 جنيه











شبكةعيونالإخبارية

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