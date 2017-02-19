أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

إنخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية بعد إنخفاض سعر الدولار الجمركي

Google+ Print
إنخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية بعد إنخفاض سعر الدولار الجمركي إنخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية بعد إنخفاض سعر الدولار الجمركي

أعلن بعض التجار عن تخفيض بعض الأجهزة الكهربائية فعلى سبيل المثال أعلن أحد أصحاب المعارض أن سعر ثلاجة إليكتروستار أصبح 6000 بعد أن كان سعرها الإسبوع الماضي 7000ألاف جنيه بتخفيض ألف جنيه و سوف نستعرض الآن كل منتجات القوات المسلحة من الأجهزة الكهربائية بأسعارها في الأسواق المصرية.

أسعار أجهزة القوات المسلحة :

أسعار التليفزيونات :

  • LCD  بيور  شاشه بوصه 14 السعر 1700 جنيه.
  • LCD  بيور  شاشه بوصه 21 السعر 1850 جنيه.
  • LCD  بيور شاشه 22 بوصه السعر2200 جنيه.
  • LCD  بيور  شاشه 24 بوصه السعر2495 جنيه.
  • LCD  بيور  شاشه 29 بوصه السعر 2800 جنيه.
  • LCD بيور  شاشه 32 بوصه .. السعر 3750 جنيه
  • LCD بيور  شاشه 42 بوصه السعر 4950 جنيه.

أسعار الثلاجات و الديب فريزر :

  • سعر ثلاجة 360 سعرها 7250 جنيه
  • سعر ديب فريزر 360 سبعة درج سعره 6360 جنيه

أسعار البوتجازات و السخانات  :

  • سعر سخان المصانع الحربية مياه 10 لتر 1600 جنيه.
  • سعر سخان مياه الانتاج الحربي سعة 5 لتر1150 جنيه.
  • سعر بوتاجاز فرن 4 شعلة -إيناميلد 1440 جنيه.
  • سعر بوتجاز فرن 5 شعلة -إيناميلد 1635 جنيه.

أسعار التكيفات :

  • أجهزة تكييف جالانز سبليت تعمل قدرة  1.5 حصان السعر 4600 جنيه
  • اما القدرة 2.25  حصان فسعرها 6300 جنيه
  • اما عن تكييف 3 حصان فالسعر هو 6600 جنيه
  • أما سعر تابلت إينار فهو 750 جنيه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار