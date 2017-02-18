"مكافحة المخدرات": شخصية كبيرة متورطة فى تهريب 75 مليون قرص ترامادول

شيماء مصطفى

قال اللواء أحمد عمر، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن التشكيل العصابى الذى ضبط وبحوزتهم 75 مليون قرص ترامادول إلى جانب عملات أجنبية، تخصص فى جلب الأقراص المخدرة من تركيا بعدما أسس شركة له بإسطنبول، لإدخالها إلى ليبيا ومن ثم إلى مصر، وتابع:" للأسف الشديد هذا التشكيل مصرى.. ويضم شخصية كبيرة سيارتها برقم واحد".

وأضاف "عمر"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب عبر فضائية "ON E"، أن التشكيل الإجرامى الذى يضم 9 مصريين وليبى، هم رؤوس وجارٍ ضبط ذيولهم فى البلاد، وتابع:" هذه القضية ستندرج تحت غسيل الأموال، وسنتمكن من ضبط جميع الأموال التى جمعوها من هذه التجارة الحرام".

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ضبطت عناصر تشكيل عصابى تخصص فى جلب الأقراص المخدرة والاتجار فيها وتم ضبط 75 مليون قرص من العقاقير المخدرة وملايين الجنيهات والعملات الأجنبية .

وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها، إن الادارة العامة لمكافحة المخدرات رصدت نشاط إحدى العصابات الخطرة فى مجال عمليات جلب وتهريب المواد المخدرة وترويجها داخل البلاد بقصد الاتجار، تضم مصريين داخل البلاد وخارجها ، وتم رصد نشاطهم الإجرامى.

وأضافت فى البيان إنه تم ضبط "أحمد ف.إ" صاحب معرض سيارات وشركة استيراد وتصدير، ومقيم بمحافظة الدقهلية، سبق اتهامه فى قضية "اتجار فى العقاقير المخدرة" أثناء وجوده بالإسكندرية وبحوزته " 3306 قرص مخدر، وميزان ملوث بمسحوق الهيروين، ومبلغ مالى عبارة عن عملات أجنبية ومحلية و4 هواتف محمول".

وبتفتيش مسكنه بدائرة قسم شرطة المنصورة بالدقهلية تم ضبط "2 طبنجة، و مبلغ مالى 81,400 جنيه مصرى، و 2944 إيوان صينى وأيباد و تابلت".

شبكةعيونالإخبارية

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