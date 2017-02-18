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الإنتاج الحربي تعلن عن وظائف خالية لخريجي كليات الهندسة

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الإنتاج الحربي تعلن عن وظائف خالية لخريجي كليات الهندسة الإنتاج الحربي تعلن عن وظائف خالية لخريجي كليات الهندسة

أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الهندسية بشركاتها من الحاصلين على شهادة البكالوريوس في الهندسة من التخصصات التالية: كهرباء "تحكم آلي" من الذكور فقط، ميكانيكيا "قوى - إنتاج - ميكاترونيكس" من الجنسين، فلزات، هندسة كيميائية "ذكور فقط"، ومدني.

 
وجاءت شروط التقدم للوظيفة كالتالي: أن يكون المتقدم مصري الجنسية، أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، من المقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة بجميع التخصصات، عدا تخصص كهرباء فيكون من محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، والشرقية، أن يكون تقدير التخرج بدرجة جيد جدًا على الأقل عدا تخصص الهندسة الكيميائية بدرجة جيد على الأقل، وأن يكون من خريجي دفعات 2012 وما بعدها، وأن يجتاز المتقدم اختبارات التقديم في مادتي: التخصص، ومهارات الحاسب الآلي.
 
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