3 شقيقات يرتكبن الجريمة الكاملة.. اختطاف واغتصاب وابتزاز وسرقة بالهرم



ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، القبض على ربة منزل وشقيقتيها بالهرم؛ لاتهامهن باستدراج سيدة، وإعطائها كوب عصير به مادة مخدرة، والسماح لنجل إحداهن بالتعدي الجنسي عليها وتصوير مقطع فيديو لابتزازها، وإكراهها على توقيع إيصالات أمانة، وعقد زواج عرفي.



تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بتقدم ربة منزل تدعى "آية.ع"، 28 عاما، وزوجها بببلاغ إلى قسم شرطة الهرم بتضررهما من ربة منزل تدعى "أم كلثوم" 47 عاما، وشقيقتيها "فرنسا" 50 عاما، و"هويدا"، 53 عاما، واثنين من أبنائهما.



وقالت مقدمة البلاغ، إن "أم كلثوم" استدرجتها إلى شقة ملك شقيقتها الثانية؛ لوجود علاقة صداقة بينهما، وتخديرها عقب تقديم كوب عصير لها يحوي مادة مخدرة، وتصويرها بهاتف محمول أثناء قيام نجل شقيقتها "هويدا" بالتعدي الجنسي عليها، وإكراهها على توقيع 4 إيصالات أمانة على بياض، وعقد زواج عرفي منه، وإجبار الزوج على توقيع إيصالي أمانة على بياض مقابل إعادة زوجته له؛ بسبب اعتقادهم أنها سرقت مشغولات ذهبية من داخل تلك الشقة منذ فترة.



وتمكن العميد بهاء سالم، مفتش مباحث الهرم، ورئيس مباحث الهرم الرائد عمرو حجازي من ضبط المتهمين أثناء استقلالهم سيارة ملاكي، واعترفوا بارتكاب الواقعة.



وعُثر بداخل السيارة على ملابض المجني عليها وحقيبة يدها ومتعلقاتها الشخصية، وإيصالات الأمانة والهاتف المسجل عليه مقطع الفيديو.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads