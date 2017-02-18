انتحار طفل بـ ''القاتل الصامت'' بالمنيا بسبب تعنيف والده له

شيماء مصطفى

أمرت النيابة العامة لمركز ملوي جنوب المنيا، اليوم السبت، التحفظ علي والد طفل انتحر بتناول مبيد حشري بسبب تعنيف الأب لابنه لإخفاقه في الدراسة وتغيبه عن المدرسة.



وتلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء محمود عفيفي مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ من الأهالي بقرية قلبا بمركز ملوي، بمقتل طالب عمره 15 عاما منتحراً.



وبعرض الجثة علي الدكتور هاني اسحق شحاتة، مفتش صحة بندر المنيا، تبين انتحار الطفل بتناول أقراص "فوسفيد الألمونيوم" والتي اتحدت بالماء فنتج غاز الفوسفين، الذي يسبب تجمد كرات الدم ومنع وصول الأكسجين للمخ والقلب، ويطلق عليه "القاتل الصامت" .



و قرر الدكتور هاني اسحق مفتش الصحة، أن الوفاة حالة اشتباه جنائي، بموجب المادة 474 من تعليمات النيابة العامة، باب الطب الشرعي والكشوف الطبية .



وانتقل العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، والعقيد هشام بشر رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المحافظة، إلى قرية قلبا، لفحص البلاغ الأول، حيث كشفت التحريات المباحث الأولية، انتحار "م.أ.ع"، 15 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي، عندما تناول جرعة كبيرة من مبيد الحشرات الزراعية الذي يستخدم لمقاومة آفات محصول القمح، بسبب وقوع مشاجرة مع والده لتغيبه 3 أيام متواصلة عن المدرسة دون علمه.

وجرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة، وجارٍ استكمال التحريات حول الواقعة لمعرفة ظروفها وملابساتها.

شبكةعيونالإخبارية

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