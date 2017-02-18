إلهام شاهين وتصريح يزعج جميع المسلمين

شيماء مصطفى

هجوم شديد تجاه الممثلة “إلهام شاهين” نتيجة هجومها على الاسلام ببعض الجمل المستفزة للجمهور المسلم فقد واجهت الفنانه الهام شاهين حالة من الغضب الشديد والانتقاد الشديد ايضا نتيحة لبعض الاراء التي طرحتها من خلال احد البرامج الفضائية حيث انها تجرأت ببعض الجمل الاعتراضية على الدين الاسلامي وكان ذلك عندما سألتها مقدمة البرنامج عن رأيها في قضية اللاعب العالمي محمد ابو تريكة.

كان منها ان تلفظت بجملة غير لائقة اثارت بها الرأي العام ضدها حيث انها قالت ان افعال ابو تريكة وامثاله من اعضاء الجماعات الدينية هي التي جعلتها تكره الدين الاسلامي فهي ترى ان ما كان يفعله ابو تريكة من سجود على ارض الملعب عندما يؤدي هدفا ما هو الا مبالغة في الدين .

كما قالت معترضة انا لا ارى انه هناك علاقة بين لعب الكرة وبين الدين كما انه ليس هناك اي علاقة بين السياسة والدين ولذلك فان مثل هذه التصرفات هي التي تجعل الناس يبتعدون عن الدين الاسلامي ويصفونه بالتشدد.

قد صرحت بعض المصادر الصحفية ان هذه ليست بالمرة الاولى التي تسئ فيها الهام شاهين الى الدين الاسلامي او تتحدث عنه بشئ من السخرية والاستياء فقد تحدثت قبل ذلك في احد البرامج التليفزيونية مصرحة بانها تعتز جدا بالعذراء كما انها تحتفظ بصورة للعذراء بجوار المصحف داخل منزلها وذلك لانها ترى ان العذراء ليست خاصة بالاخوة المسيحين فقط وانما هي اعظم سيدة ذكرت في القرآن الكريم وقد صرحت قائلة انها تعتز ايضا وتحترم رجال الدين المسيحي وترى انهم شخصيات مهمة بالمجتمع.