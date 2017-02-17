حظك اليوم برج العقرب السبت 18/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: مشاكل كبيرة سقطت فجأة من السماء عليك وعلى زملائك، القلق والتوتر لا يقدّم أيّ شيء سوى فشل أكثر وأكثر، بعكس ترتيب الأفكار بهدوء وروية، قد تجد فيه فائدة



عاطفياً: فترة أول العلاقة هي أفضل فترة ممكنة، أنت مصدوم نوعاً ما وتشعر بأن الأمور لم تعد كما كانت وتتمنى أن يعود الأمر برمّته لأوله



صحياً: حاول النهوض من النوم باكراً والقيام بساعة مشي وهرولة خفيفة، فهي كفيلة بجعلك تشعر بنشاط غير اعتيادي طوال اليوم

ابراج مكتوب

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

شبكةعيونالإخبارية

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