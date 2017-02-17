لماذا أمرنا الرسول بقتل البرص أو”الوزغ” وما هو ثواب قتله؟ولماذا يتحرك ذيله بعد موته!

شيماء مصطفى

البرص من الزواحف المقززة والتى نقوم على الفور بقتله عندما نراه ،ولكن لماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ عند رؤيته :جاء فى صحيح ابن حبان أن مولاة لفاكه ابن المغيرة دخلت على عائشة رضى الله عنها فرأت فى بيتها رمحآ موضعة ،فقالت ياأم المؤمنين ماتصنعين بهذا؟ قالت نقتل به الاوزاغ فإن نبى الله أخبرنا أن ابراهيم لما ألقى فى النار لم يكن فى الارض دابة إلا أطفأت عنه إلا الوزغ فإنه كان ينفخ عليه فأمر رسول الله صلى الله علية وسلم بقتله.

وفى مسند أحمد عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله علية وسلم قال “الوزغ فويسق”.

كما يكن لك ثواب عندما تقوم بقتل البرص فتأخذ مائة حسنة إذا قتلت البرص من ضربة واحدة ،فقال رسول الله :”من قتل وزغآ من أول ضربة له مائة حسنة ،ومن قتلها فى الضربة الثانية فله كذ وكذا حسنة وان قتلها فى الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة”.

والان سوف نعرفكم لماذا يتحرك ذيل البرص بعد قتلة أو قطع الذيل عن البرص :- هذا بفضل رد فعل الخلايا العصبية والتى تكون مختزنة بالذيل وممكن وصفها بالاشارات الكهربية ،كما يستطيع البرص أن يعيد انتاج أعضائة مرة أخرى ويكون ذيل أخر .