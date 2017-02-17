سهير البابلي| تزوجت 5 مرات أحدهم من ممثل شهير، وابنتها كانت السبب الرئيسي في ارتدائها للحجاب

شيماء مصطفى

سهير البابلي فنانة كوميدية من الدرجة الأولي، تمتاز بخفة ظل وتلقائية وروح مرحة جعلتها محبوبة من الجميع، ولدت الفنانة القديرة في عام 1937، وتحديدا بمحافظة دمياط، جمعها بالفن والمسرح علاقة عشق وعلي الرغم من كل ذلك قررت الاعتزال وارتداء الحجاب في عام 1995.

ابنتها كانت السبب الرئيسي في ارتدائها الحجاب

وعن قصتها مع الحجاب فكانت ابنتها هي السبب الأساسي في ارتداءها الحجاب كما تقول سهير بانها اتكسفت وهي تري بنتها ترتدي الحجاب من عمر 17 عاماً وتحفظ القرآن، وهي والمفروض إنها قدوة لابنتها، وتابعت أيضا ” خوفت من اللي هيحصلي بعد كده .. هتحاسب علي التمثيل والتعري”.

تزوجت 5 مرات واحدي زيجاتها من ممثل شهير

وقد تزوجت سهير البابلي 5 مرات، وكان أولى زيجاتها من محمد الناقوري والذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة نيفين، ولكن سرعان ما فشلت الزيجة وانتهت بالطلاق، وبعدها تزوجت من الملحن الكبير منير مراد وكانت تحبه بشده وأنهت حياتهما أيضا بالطلاق لغيرة مراد عليها، وتزوجت بعد من أشرف السرجاني تاجر المجوهرات، ولكنه توفي، وبعدها قامت بالزواج من رجل الأعمال محمود غنيم ولكنها زواجها الرابع أيضا فشل،وكان حظها في المرة الأخيرة من الفنان أحمد خليل ، وكانت المشاكل بينهما بسبب تأخرها عن المنزل، وقد طلب منها “خليل” ترك التمثيل فانتهت زيجتهما بالطلاق.

رأيها في ارتداء الباروكة، وتأثير الشيخ الشعراوي عليها في ارتداء الحجاب

وعن تأثير الشيخ الشعراوي عليها في ارتداء الحجاب فقد قالت ” أنا عاشقة للشعراوي بأخلاقه وكلامه مع الفنانين، وهو قالي أنتي دمك خفيف أوي فلازم تتحجبي”، وسهير البابلي تري ان الحجاب يقيد الممثلة، وترفض أيضا فكرة أداء بعض الأدوار “بالباروكة” بدلا من الحجاب وتقول ” الباروكة حرام شرعاً، وعن نفس لن افعل ذلك مطلقاً، لان الحجاب له أصوله وقواعده التي تفرض علي كل محجبة الالتزام بها”.