بالصور || شابة مسلمة تنتزع حقها بمبلغ كبير من شركة طيران بإسبانيا عاقبتها بسبب حجابها

سمر العشري

رفعت فتاة محجبة تعمل كمضيفة طيران بشركة طيران بدولة إسبانيا لقيام الشركة بفرض عقوبات وإجراءات عقابية ضد المضيفة بسبب ارتدائها الحجاب ومخالفته الزي الرسمي للشركة وقامت الفتاة برفع دعوى على الشركة للمطالبة بحقها في الأضرار التي تسببت بها الشركة بعد العقوبات التي تعرضت لها.

قامت مضيفة طيران برفع دعوى ضد الشركة التي تعمل بها بعد أن قامت باتخاذ قرار ارتداء الحجاب وتقدمت بطلب للشركة للموافقة عليه وقامت الشركة بالرفض وأصدرت عدة عقوبات ضد المضيفة بعد إصرارها على عدم خلع الحجاب.

أصدرت محكمة الشئون الاجتماعية بإسبانيا قرارها بحق الموظفة في ممارسة طقوس عبادتها وذلك ما تقره مواد الدستور بإسبانيا وألزمت الشركة بدفع تعويض عن العقوبات التي أصدرتها الشركة ضد الفتاة.