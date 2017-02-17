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مصدر بالكهرباء || يكشف أسعار الكهرباء بعد الزيادة والإعلان عنه نهاية الأسبوع

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مصدر بالكهرباء || يكشف أسعار الكهرباء بعد الزيادة والإعلان عنه نهاية الأسبوع مصدر بالكهرباء || يكشف أسعار الكهرباء بعد الزيادة والإعلان عنه نهاية الأسبوع

في المرحلة الأولى من الدراسات المعدة لإعادة هيكلة الكهرباء صرح مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم التوصل من قبل فريق متخصص ومسؤول عن تعديل وهيكلة الأسعار إلى السعر الجديد للوات لكل ساعة طبقا لللمتغيرات الاقتصادية العالمية.

يذكر أن السعر الذي يتم تحديده للكيلو وات في الساعة يعتمد على عدة عوامل أهمها البيانات المجمعة من الشركات التي توزع الكهرباء على المواطنين والتي تخص الميزانية بالإضافة إلى الرسمي وأيضاً مقدار القيمة المضافة.

أما المرحلة الثانية من عملية إعادة الهيكلة سوف يتم فيها تحديد إجمالي تكلفة الكهرباء التي تولدها الشبكة في السنة والشهر، ثم ترسل إلى وزارة المالية لتحديد مقدار الدعم الواجب توفيره والذي ستتحمله الدولة وباقي يوزع بعدالة بين المواطنين بحيث يستفيد محدودي الدخل أولاً .

والأسعار المتوقعة ستتراوح بين 97 وجنيه للكيلو وات لكل ساعة وقد كان السعر قبل الارتفاع مقداره 63 قرشاً ثم ارتفع إلى 86 قرشاً لم يتحملها المواطنون وتحملتها الدولة كاملة.

 
 

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