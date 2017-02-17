مصدر بالكهرباء || يكشف أسعار الكهرباء بعد الزيادة والإعلان عنه نهاية الأسبوع

أما المرحلة الثانية من عملية إعادة الهيكلة سوف يتم فيها تحديد إجمالي تكلفة الكهرباء التي تولدها الشبكة في السنة والشهر، ثم ترسل إلى وزارة المالية لتحديد مقدار الدعم الواجب توفيره والذي ستتحمله الدولة وباقي يوزع بعدالة بين المواطنين بحيث يستفيد محدودي الدخل أولاً .

والأسعار المتوقعة ستتراوح بين 97 وجنيه للكيلو وات لكل ساعة وقد كان السعر قبل الارتفاع مقداره 63 قرشاً ثم ارتفع إلى 86 قرشاً لم يتحملها المواطنون وتحملتها الدولة كاملة.