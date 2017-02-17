تخصيص 8000 متر بأسيوط للتظاهرات السلمية

سمر العشري

قام محافظة أسيوط، المهندس "ياسر الدسوقى" ، بإصدار القرار رسمي يخص التظاهرات السلمية داخل محافظة أسيوط .

حيث أصدر المحافظ قرار يحمل رقم 46 لسنة 2017، ينص فيه على تحديد مساحة محددة بمكان واحد يتم تخصيصها من أجل إبداء الرأى بمطلق الحرية، حيث كانت المساحة التى حددها محافظ أسيوط تبلغ حوالى 8000 متر مربع .

وقد حدد المحافظ مكانها داخل حديقة الإيمان التابعة لمنطقة حى غرب أسيوط، حيث قرر أن تخصص هذه المساحة من أجل عقد الإجتماعات العامة أو عمل المواكب المختلفة أو إقامة التظاهرات السلمية داخل الحديقة، حيث يمكن للمواطنين التابعين لمحافظة أسيوط أن يقوموا بالدخول إلى الحديقة لأحد هذه الأسباب دون التقيد بالحصول على إذن رسمي من المحافظة أو الامن أو حتى دفع رسوم تحصيل الدخول المقررة للسادة للزوار فى مثل هذه الحالات ، وفقًا لأحكام القانون 107 لسنة 2013 .

على أن يقوم المواطنين بالدخول لهذه المنطقة من خلال البوابات المخصصة لذلك، وعلى الجهات الأمنية اتخاذ التدابير اللازمة لأجل السلامة العامة، ويتم نشر هذا القرار على الفور فى الجريدة الرسمية على أن يتم تطبيقه بداية من يوم غدًا .

شبكةعيونالإخبارية

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