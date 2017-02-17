سمر العشري

تم إلغاء إقلاع 6 رحلات دولية من مطار القاهرة الدولى، بسبب قلة الركاب، حيث أعلن بعض المسؤلين بمطار القاهرة الدولى أنه قد تم إلغاء بعض الرحلات التى كان من المقرر أن تقوم من داخل مطار القاهرة الدولى اليوم بسبب قلة الركاب .

حيث أكد المسؤلين أن سبب عدم إقلاع هذه الرحلات الجوية هى اسباب إقتصادية ، حيث جاء أنه كان سوف يستقلها عدد قليل من الركاب وذلك سوف يسبب خسارة على الشركة بالإضافة إلى بعض المشاكل فى اطار جدول تشغيل رحلات مطاؤ القاهرة المقررة .

وقد جاءت تصريحات المسؤلين بالمصدر الملاحية التابعة لمطار القاهرة الدولى، أن سلطات مطار القاهرة المسؤلة عن اقلاع الرحلات قد تلقت إخطارات صادرة من الشركة المصرية العالمية بإلغاء الرحلات المتجهة إلى ينبع ويحملان رقم 106 و112 ،والرحلة المتجهة إلى القصيم وتحمل رقم 486 ، والرحلة التى كانت متوجهة إلى جدة وتحمل رقم 905 ، وذلك لقلة الركاب، والرحلة المتوجهة إلى ينبيه برقم 113، والرحلة رقم 145 والمتجهة إلى منطقة حائل، وقد عملت سلطات المطارعلى التنسيق لإحلال أماكن جديدة للسادة الركاب على متن طائرات آخرى.

شبكةعيونالإخبارية

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