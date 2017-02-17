تراجع أسعار العديد من السلع في السوق بعد تراجع الدولار الأمريكي

سمر العشري

جاءت الانخفاضات في أسعار السلع و المنتجات علي النحو التالي بعد التراجع الذي قد أظهرته الأسعار الخاصة بالعملات الأجنبية خلال الفترة الماضية و كان من بينها سعر كرتونه الزيت و التي تحتوي علي عدد من العبوات يصل الي 12 عبوة و كان حجم العبوة الواحدة يصل الي 800 مللي ، فقد انخفضت الأسعار الخاصة بكرتونه الزيت خلال الأيام القليلة الماضية لتنخفض من سعر 190 جنيه الي سعر 150 جنيه ، و قد أكد التجار من خلال توقعاتهم لسير الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات في السوق أنه في حالة استمرار الانخفاضات التي تشهدها الأسعار الخاصة بالعملات الأجنبية فان الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات أيضا ستشهد مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة .

هذا و الجدير بالذكر أن الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي قد شهدت تراجع كبير خلال التعاملات أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية الي أن وصلت قيمة التراجع في سعر الدولار الي نسبة 122% ، و قد حدث ذلك خلال أسبوعين فقط من التعاملات في السوق ، هذا و لم تقتصر الانخفاضات علي الأسعار الخاصة بالسلع فقط بل امتدت لتصل الي الأجهزة الكهربائية كذلك و التي قد تراجعت خلال الفترة الماضية بنسبة تصل الي 55% و استمرت في ذلك الي أن وصلت نسبة التراجع في الأسعار الي 155% ، و قد حدث ذلك في فترة وجيزة جدا ، الجدير بالذكر أن كافة التراجعات في الأسعار و التي قد شهدتها السلع المنتجات و حتي الأجهزة الكهربائية ناتجه عن التراجع في أسعار الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه المصري و الذي قد حدث خلال الفترة الماضية .

و يقوم عدد من المحلات في الوقت الحالي الي اقامة العروض و الخصومات و ذلك حتي لا تضطر الي القيام بخفض الأسعار الخاصة بمنتجاتها بشكل رسمي ، هذا و قد أكد العديد أنه ستستمر الانخفاضات خلال الفترة القادمة و التي ستشمل انخفاضات في الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات و انخفاضات في أسعار الأجهزة الكهربائية و حتي العملات الاجنبية .

شبكةعيونالإخبارية

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