أول إمرأة || تشغل منصب المحافظ في تاريخ مصر وأول تصريحات لها بعد توليها المنصب

سمر العشري

حدث اليوم ولأول مرة في تاريخ مصر أن تتولى إمرأة منصب المحافظ, حيث قامت السيدة نادية عبده, اليوم الخميس الموافق 16 فبراير 2017, بحلف اليمين الدستوري أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي, لتوليها منصب محافظ البحيرة, وذلك بعد قيام رئاسة الوزراء بنقل السيد محمد سلطان من محافظة البحيرة لشغله منصب محافظ الإسكندرية "عروس البحر المتوسط" , لتأخذ مكانه في محافظة البحيرة.

دراستها وبعض المناصب التي تولتها سابقاً :

حيث درست السيدة نادية عبده الهندسة الكيميائية وحصلت على شهادة التخرج من جامعة الإسكندرية, وحصلت على شهادة الدراسات العليا في الهندسة الصحية, كما أنها دخلت التاريخ من قبل أيضاً وذلك عند توليها رئاسة شركة مياه الشرب العمومية, حيث أنها كانت أول إمرأة تشغل هذه الوظيفة, ثم تولت بعد ذلك منصب نائب محافظ البحيرة.

أول تصريحات لها بعد توليها المنصب :

وفي أول تصريحات لها بعد حلفها اليمين الدستوري لتوليها منصب محافظ البحيرة, أكدت السيدة “نادية عبده” أن المحافظة ستقوم باستكمال جميع المشروعات التنموية التي تقوم بخدمة المواطن, وذلك لضرورة تنفيذ خطة الحكومة لعمل طفرة كبيرة وللمساعدة على التنمية الحقيقية على أرض محافظة البحيرة.

كما أضافت السيدة "نادية عبده" في تصريحات صحفية لها, أن المحافظة ستقوم بالقضاء نهائيا على مشكلة نقص المياه في محافظة البحيرة قبل انتهاء هذا العام, مشيرة إلى أهمية الصناعة حيث أن المناطق الصناعية الكبرى والمشروعات التي تم إيقافها بالإضافة إلى القرى الفقيرة ومشروعات الصرف الصحي كل ذلك على رأس القائمة لأولوياتها المحددة للعمل عليها.

وعند سؤالها عن دخولها التاريخ كأول إمرأة في تاريخ مصر يتم تعيينها في منصب المحافظ, أشارت "عبده" أن هذا يرجع للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اعتدنا منه دائماً الإهتمام بالمرأة, كما أنه هو من جعل هذا العام هو عام المرأة وأن تليها المنصب خير دليل على ذلك, مؤكدة أن هذا المنصب ليس لها فقط بشكل خاص وإنما هو هدية للمرأة المصرية بشكل عام, متعهدة أن تكون عند حسن ظن الحكومة القيادية وأن تشرف المرأة المصرية.

كما وضحت أنه توجد توجيهات صريحة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها, لتقوم بكافة التسهيلات الممكنة لجميع المستثمرين بشرط الجدية, مؤكدة على قيام عدة مشروعات عملاقة على أرض البحيرة في الفترة القادمة.