اسعار العملات اليوم الجمعة 17-2-2017 في بنك مصر

بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في مصرفي تحديد أسعار الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط في الايام القادمة.
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الجمعة :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٢.١٩٥٨
|٥٢.٣٦٤١
|02/17 12:30 ص
|دينار بحريني
|٤٢.٣٠٧٧
|٤٢.٤١٦٨
|02/17 12:20 ص
|ريال عماني
|٤١.٤٢٨٦
|٤١.٥٣٦٦
|02/17 12:20 ص
|ريال قطري
|٤.٣٨٠٤
|٤.٣٩١٧
|02/17 12:20 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٣٤٢٥
|٤.٣٥٣٩
|02/17 12:20 ص
|ريال سعودي
|٤.٢٥٢٩
|٤.٢٦٤٣
|02/17 12:30 ص
|دينار أردني
|٢٢.٥٠٦
|٢٢.٥٧١٦
|02/17 12:30 ص
|كرون دنماركي
|٢.٢٧٢٣
|٢.٢٩٢١
|02/17 12:30 ص
|جنيه إسترليني
|١٩.٨٦٥٧
|٢٠.٠٢٦٨
|02/17 12:30 ص
|يورو
|١٦.٨٩٢٦
|١٧.٠٣٩٥
|02/17 12:30 ص
|دولار أمريكي
|١٥.٩٥
|١٦
|02/17 12:30 ص
|فرنك سويسري
|١٥.٨٤٧
|١٦.٠٠٦٤
|02/17 12:30 ص
|ين ياباني
|١٣.٩٥٠٨
|١٤.٠٩٢٤
|02/17 12:20 ص
|دولار استرالي
|١٢.٢٥٧٦
|١٢.٣٦٥
|02/17 12:20 ص
|دولار كندي
|١٢.١٩٢٣
|١٢.٢٩١١
|02/17 12:20 ص
|كرون نرويجي
|١.٩١١١
|١.٩٢٥٣
|02/17 12:20 ص
|كرون سويدي
|١.٧٨٦٩
|١.٧٩٨٥
|02/17 12:20 ص