انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 17/2/2017

هبط سعر الريال اليوم في مصر عن تعاملات أمس، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.28 جنيه مصري في البنك الأهلي الكويتي ، وفي حالة البيع 4.26 جنيه مصري في بنك مصر ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل.
سعر الريال اليوم الجمعة في البنوك :
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصرف-ابو-ظبي
|4.2336
|4.2798
|كريدي-أجريكول
|4.2308
|4.2798
|بنك-مصر-إيران-للتنمية
|4.1679
|4.3235
|بنك-مصر
|4.2529
|4.2643
|بنك-قناة-السويس
|4.2395
|4.2664
|بنك-فيصل-
|4.2701
|4.3198
|بنك-سايب
|4.3300
|4.3500
|بنك-بيريوس
|4.2795
|4.3064
|بنك-بلوم-مصر
|4.2662
|4.2931
|بنك-المشرق
|4.2400
|4.2900
|بنك-القاهرة
|4.2084
|4.2817
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.2001
|5.1430
|بنك-البركة
|4.1368
|4.3257
|بنك-الاسكندرية
|4.2798
|4.3112
|بنك-الاستثمار-العربي
|4.2400
|4.2700
|المصرف-المتحد
|4.2308
|4.2800
|التنمية-والإئتمان-الزراعي
|4.2460
|4.2998
|البنك-المصري-الخليجي
|4.2621
|4.2922
|البنك-المركزي
|4.2672
|4.2946
|البنك-العربي-الافريقي
|4.2422
|4.2930
|البنك-التجاري-الدولي
|4.2317
|4.2676
|البنك-الأهلي-المتحد
|4.2400
|4.2900
|البنك-الأهلي
|4.2662
|4.2798
سعر الريال اليوم في السوق السوداء :
نخفضت أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 4.30 جنيه مصري، وسعر البيع 4.35 جنيه مصري .