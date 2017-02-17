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انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 17/2/2017

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انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 17/2/2017 انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 17/2/2017

هبط سعر الريال اليوم في مصر عن تعاملات أمس، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.28 جنيه مصري في البنك الأهلي الكويتي ، وفي حالة البيع 4.26 جنيه مصري في بنك ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل.

سعر الريال اليوم الجمعة في البنوك :

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصرف-ابو-ظبي 4.2336 4.2798
كريدي-أجريكول 4.2308 4.2798
بنك-مصر-إيران-للتنمية 4.1679 4.3235
بنك-مصر 4.2529 4.2643
بنك-قناة-السويس 4.2395 4.2664
بنك-فيصل- 4.2701 4.3198
بنك-سايب 4.3300 4.3500
بنك-بيريوس 4.2795 4.3064
بنك-بلوم-مصر 4.2662 4.2931
بنك-المشرق                                                   4.2400 4.2900
بنك-القاهرة 4.2084 4.2817
بنك-التعمير-والإسكان 4.2001 5.1430   
بنك-البركة 4.1368 4.3257
بنك-الاسكندرية 4.2798 4.3112
بنك-الاستثمار-العربي 4.2400 4.2700
المصرف-المتحد 4.2308 4.2800
التنمية-والإئتمان-الزراعي 4.2460 4.2998
البنك-المصري-الخليجي 4.2621 4.2922
البنك-المركزي 4.2672 4.2946
البنك-العربي-الافريقي 4.2422 4.2930
البنك-التجاري-الدولي 4.2317 4.2676    
البنك-الأهلي-المتحد         4.2400 4.2900
البنك-الأهلي 4.2662 4.2798

 

سعر الريال اليوم في السوق السوداء :

نخفضت أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 4.30 جنيه مصري، وسعر البيع 4.35 جنيه مصري .
 

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