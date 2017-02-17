انخفاض كبير غير متوقع في سعر الحديد و الأسمنت اليوم الجمعة 17/2/2017

سمر العشري

من جديد عز يقوم بخفض سعر الحديد و ينزل بالأسعار 400 جنيه في طن الحديد و بهذا تكون هي المرة الرابعة لتخفيض الأسعار منذ 17 يناير الماضي ويكون الحديد قد فقد 1700 جنيه من أعلى سعر له حتى الآن، حيث هبط السعر من 10300 جنيه للطن إلى 8600 جنيه و من المتوقع ان تتبع عز باقي المصانع و تقوم بخفض أسعارها من جديد وسوف نتابع سعر الحديد و الأسمنت اليوم من خلال تقريرنا اليومي لجديد الأسعار.

سعر الحديد اليوم الجمعة : إسم الشركة إسم المنتج أقل سعر أعلى سعر حديد عز عز 8600جنية 8600جنية الدخيلة 9080 جنية 9100 جنية حديد المصريين المصريين 9025 جنية 9025 جنية حديد بشاي بشاي 8950 جنية 9000 جنية الوطنية للصلب العتال 9000 جنية 9000 جنية حديد عطيه عطيه 8700 جنية 8700 جنية حديد المراكبي المراكبي 8800 جنية 8850 جنية حديد الكومي الكومي – – حديد المعادي المعادي 8550 جنية 8600 جنية حديد بيانكو بيانكو 8700 جنية 8700 جنية حديد العشري العشري 8800 جنية 8850 جنية حديد أكتوبر أكتوبر 9050 جنية 9050 جنية حديد الجارحي الجارحي 9050 جنية 9050 جنية حديد الوطنية الوطنية – – حديد اركو اركو 8850 جنية 8850 جنية حديد قوطة قوطة 8600 جنية 8600 جنية حديد سرحان سرحان 8700 جنية 8700 جنية حديد الجيوشي الجيوشي 8800 جنية 8850 جنية مصر ستيل مصر ستيل 8800 جنية 8850 جنية سعر الأسمنت اليوم الجمعة : الشركة المنتج أقل سعر أعلى سعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 720 جنية 720جنية النصر 690جنية 695جنية أسمنت اسيوط المهندس 780جنية 790 جنية الفهد 700 جنية 700 جنية شركة صناعات مواد البناء التعمير 690جنية 695 جنية أسمنت أسيك المنيا أسيك 700جنية 700جنية حورس 690جنية 690جنية أسمنت النهضة النهضة 780 جنية 785 جنية الصخرة 680جنية 680 جنية أسمنت وادي النيل المصري 710 جنية 710جنية لافارج للأسمنت المخصوص 695جنية 700جنية الممتاز 710 جنية 740 جنية أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 680جنية 680 جنية أسمنت العريش العسكري 705جنية 705جنية أسمنت سيناء سيناء 700 جنية 700 جنية الشركة القومية للأسمنت الفاخر 720 جنية 720 جنية السويس للأسمنت السويس 715جنية 720 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 720جنية 725 جنية تكنو 675جنية 680 جنية أسمنت حلوان حلوان 720جنية 725 جنية أسمنت شورى شورى 695 جنية 700 جنية مصر بني سويف مصر بني سويف 755 جنية 755 جنية السويدي السويدي 695 جنية 700جنية جنوب الوادي جنوب الوادي 685جنية 685 جنية أسمنت بنى سويف تايتان 775 جنية 785 جنية مصر للأسمنت قنا المسله 680جنية 685جنية الإسكندرية للأسمت الماكس 780 جنية 785 جنية أسمنت العامرية العامريه عاده 770 جنية 775 جنية البرج 780 جنية 780 جنية الساحل 850 جنية 850 جنية

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