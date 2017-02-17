انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم الجمعة 17-2-2017

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري و الانخفاضات العالمية، وسجل الجرام عيار 21 نحو 555 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 476 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 370 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 634 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.440 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم الجمعة :
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر
|الاونصة
|19,726
|الجنيه الذهب
|4,440
|السعر العالمى
|1,238.34 $
|الكيلو
|634,286
|عيار 12
|317
|عيار 14
|370
|عيار 18
|476
|عيار 21
|555
|عيار 22
|581
|عيار 24
|634