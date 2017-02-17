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انخفاض كبير في سعر الدولار اليوم الجمعة 17-2-2017

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انخفاض كبير في سعر الدولار اليوم الجمعة 17-2-2017 انخفاض كبير في سعر الدولار اليوم الجمعة 17-2-2017

هبط  اليوم في مصر عن تعاملات أمس ، ويسجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 16.05 جنيه مصري في بنك الأسكندرية ، وفي حالة البيع 16.00 جنيه مصري في بنك ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 17/2/2017، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية.

سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك :

البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك مصر إيران للتنمية 15.9500 16.0500
التنمية والإئتمان الزراعي 15.9000 16.0000
مصرف ابو ظبي 15.9500 16.0500
البنك المصري الخليجي 15.9900 16.0900
بنك سايب 16.0000 16.1000
البنك الأهلي 16.0000 16.0500
بنك البركة 16.0000 16.1000
بنك القاهرة 15.9500 16.0500
بنك الاسكندرية                                                                  16.0500 16.1500
البنك العربي الافريقي 16.0000 16.1000
البنك المركزي                                         16.0038       16.1062
بنك مصر 15.9500 16.0000
بنك بلوم مصر 16.0000 16.1000
بنك فيصل 16.1000 16.2000
كريدي أجريكول 15.9500 16.0500
بنك التعمير والإسكان 16.0000 16.1000
بنك بيريوس 16.0500 16.1500
بنك قناة السويس 15.9000 16.0000
المصرف المتحد                                    15.9500 16.0500
البنك التجاري الدولي 15.9000 16.0000
البنك المصري لتنمية الصادرات و الورادات 16.0000        16.0800
البنك الأهلي المتحد 15.9900 16.0900
بنك المشرق 16.0000 16.1000
بنك الاستثمار العربي 15.9000 16.0000

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :

انخفض سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 16.10 جنيه مصري، وسعر البيع 16.20 جنيه مصري .
 

 

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رئيس قسم الأخبار

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