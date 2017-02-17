انخفاض كبير في سعر الدولار اليوم الجمعة 17-2-2017

هبط سعر الدولار اليوم في مصر عن تعاملات أمس ، ويسجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 16.05 جنيه مصري في بنك الأسكندرية ، وفي حالة البيع 16.00 جنيه مصري في بنك مصر ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 17/2/2017، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية.
سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك :
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|بنك مصر إيران للتنمية
|15.9500
|16.0500
|التنمية والإئتمان الزراعي
|15.9000
|16.0000
|مصرف ابو ظبي
|15.9500
|16.0500
|البنك المصري الخليجي
|15.9900
|16.0900
|بنك سايب
|16.0000
|16.1000
|البنك الأهلي
|16.0000
|16.0500
|بنك البركة
|16.0000
|16.1000
|بنك القاهرة
|15.9500
|16.0500
|بنك الاسكندرية
|16.0500
|16.1500
|البنك العربي الافريقي
|16.0000
|16.1000
|البنك المركزي
|16.0038
|16.1062
|بنك مصر
|15.9500
|16.0000
|بنك بلوم مصر
|16.0000
|16.1000
|بنك فيصل
|16.1000
|16.2000
|كريدي أجريكول
|15.9500
|16.0500
|بنك التعمير والإسكان
|16.0000
|16.1000
|بنك بيريوس
|16.0500
|16.1500
|بنك قناة السويس
|15.9000
|16.0000
|المصرف المتحد
|15.9500
|16.0500
|البنك التجاري الدولي
|15.9000
|16.0000
|البنك المصري لتنمية الصادرات و الورادات
|16.0000
|16.0800
|البنك الأهلي المتحد
|15.9900
|16.0900
|بنك المشرق
|16.0000
|16.1000
|بنك الاستثمار العربي
|15.9000
|16.0000
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :
انخفض سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 16.10 جنيه مصري، وسعر البيع 16.20 جنيه مصري .
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