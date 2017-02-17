انخفاض كبير في سعر الدولار اليوم الجمعة 17-2-2017

سمر العشري

هبط سعر الدولار اليوم في مصر عن تعاملات أمس ، ويسجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 16.05 جنيه مصري في بنك الأسكندرية ، وفي حالة البيع 16.00 جنيه مصري في بنك مصر ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 17/2/2017، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية.

سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك : سعر الدولار اليوم في السوق السوداء : انخفض سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 16.10 جنيه مصري، وسعر البيع 16.20 جنيه مصري .

شبكةعيونالإخبارية

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