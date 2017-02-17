أول رد مصري رسمي على إقامة دولة فلسطينية بسيناء

قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الحديث عن إقامة دولة فلسطين بسيناء ليس له أى أساس من الصحة، مؤكدا أن سيناء أراضي مصرية، ولم تكن محل حديث بين أى مسئول مصرى وأجنبي.
وأوضح "أبوزيد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن الموقف المصري تجاه حل الدولتين واضح، مضيفا: "مصر ترى أن حل الدولتين أساس لإنهاء الصراع القائم، وهذا هو محل التوافق الدولى"، مشددًا على أن الموقف المصري يؤيد وجودالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني.
وتابع: "هناك توافق على أن المفاوضات المباشر بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي هى السبيل الوحيد للتسوية السياسية النهائية".