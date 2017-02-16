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عاجل: وزير الدفاع يصدر قرارا “هاما” بتأجيل تجنيد هذه الفئة

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عاجل: وزير الدفاع يصدر قرارا “هاما” بتأجيل تجنيد هذه الفئة عاجل: وزير الدفاع يصدر قرارا “هاما” بتأجيل تجنيد هذه الفئة

تختلف الإنطباعات بين المصريين حول الرغبة في أداء الخدمة العسكرية، فهناك من تتملكه رغبة المشاركة في خدمة وطنه من خلال أدائه للخدمة العسكرية وأداء دوره في خدمة جيش بلاده، وهناك من يتمنى عدم أداء الخدمة العسكرية إنطلاقا من كثير من علامات الإستفهام حولها، وهناك نوع آخر يرى أنه لا يمانع في أداء الخدمة العسكرية ولكنه سيكون سعيدا في حالة تم عفوه من أدائها، ولكل منهم أسبابه الخاصة .

 

هذه الفئة تم تأجيل تجنيدها

أصدر الفريق أول صدقي صبحي -وزير الدفاع والإنتاج الحربي- قرار “هاما” بتأجيل تجنيد فئة معينة من أداء الخدمة العسكرية، ونشر القرار اليوم في جريدة “الوقائع المصرية” .

 

وقرر صدقي صبحي تأجيل تجنيد طلبة كلية الآثار جامعة جنوب الوادي، وذلك بأقسام “الآثار المصرية والآثار المصرية وترميم الآثار” .

وجاءت في نص المادة الثانية من القرار: “على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار“، كما جاء في نص المادة الثالثة من قرار وزير الدفاع، أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية -الوقائع المصرية- على أن يتم العمل بالقرار من تاريخ نشره .

 

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