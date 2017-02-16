البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

شيماء مصطفى

قرر البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم الخميس، للمرة الثالثة على التوالي بعد قيامه برفعها بـ 300 نقطة أساس في الثالث من نوفمبر الماضي.



ووفقًا لبيان للبنك المركزي نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 14.75 بالمئة، و15.75 بالمئة على التوالي.



كما قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 15.25 بالمئة، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 15.25 بالمئة.



وكانت البنك المركزي قرر في السابع عشر من نوفمبر والتاسع والعشرين من ديسمبر الماضيين، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير بعد أسبوعين فقط من رفعهما بـ 300 نقطة أساس، ضمن الإجراءات المصاحبة لقرار تحرير سعر صرف الجنيه، وذلك من أجل استيعاب الآثار التضخمية الناتجة عن هذا القرار.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads