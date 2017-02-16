حظك اليوم برج الجدي الجمعة 17/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الجدي

مهنياً: يحالفك الحظ ويحمل إليك هذا اليوم مفاجأة سارّة أو لقاءً استثنائيّاً أو خبراً جديداً يفرح قلبك ويطمئن خاطرك



عاطفياً: تهمك مصلحة الحبيب وتحاول أن تساعده على تحقيق طموحاته وأحلامه، فيقدّر لك ذلك وينتظر أقرب فرصة ليعبّر عن حبه الكبير لك



صحياً: تستعين بخبرات بعض الأشخاص في المجال الرياضي لاختيار النوع المناسب لك

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

شبكةعيونالإخبارية

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