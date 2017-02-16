حظك اليوم برج الأسد الجمعة 17/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الأسد

مهنياً: قد تواجه بعض القلق بسبب وضعك المالي، لكن ذلك يساعدك على الانتباه أكثر



عاطفياً: للحرية ثمن باهظ، فإذا كنت مستعداً لدفعه لا تتردد بمصارحة الشريك



صحياً: الابتعاد عن العصبية الزائدة هو الأفضل في الوقت الراهن لراحتك

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

شبكةعيونالإخبارية

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