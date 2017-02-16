حظك اليوم برج الثور الجمعة 17/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الثور

مهنياً: تتراجع عن عدد من القرارات التي اتخذتها بناء على توقعاتك غير الصحيحة، ربما يكبدك الأمر عدة خسائر مالية لكنه بالتأكيد أفضل من الاستمرار بهذا الوضع



عاطفياً: لا تنظر إلى حياة المحيطين بك، فهم ليسوا بموقفك وعليك أن تتعامل مع المشاكل الأسرية بنوع من المنطق بعيداً عن سيطرة "الأنا" التي تعقد الأمور



صحياً: حالتك الصحية جيدة جداً، لكن الحرص الزائد عليها ربما يشعرك بشيء من القلق دون وجود أي أسباب حقيقية، حاول أن تكون أكثر هدوءًا

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

شبكةعيونالإخبارية

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