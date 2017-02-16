احذر تناول اللحوم المشوية والمشروبات الغازية وهذة الأطعمة تتسبب في مرض خطير تعرف عليه

شيماء مصطفى

يعتبر سرطان القولون من أخطر الأمراض والأكثر انتشار بين أنواع السرطانات ويصيب الأنسان من عدة أسباب وأهم عنصر يتسبب في هذا المرض هو النظام الغذائي الذي يعد دورا رئيسيا في الاصابة وسرطان القاولون من أكثير الأنواع صعوبة في العلاج وبحسب ماذكرة موقع bold sky نقدم اليكم بعض الأطعمة التي يجب تجنبها من أجل الوقاية من سرطان القولون.

وأول الأطعمة هو المخلل.

حيث يعتبر المخللات بأنها حمضية وحارة في بعض الأوقات مما يتسبب في حدوت خلل لدي بعض الأنزيمات في الجهاز الهضمي وتسبب في سرطان القولون.

والنوع الثاني من الأطعمة هو فشار الميكرويف.

حيث يعتبر الفشار الذي يصنع في أكياس داخل الميكرويف تحتوي على مادة كيماوية تسمي ثنائي الأسيتيل وتتسبب في مرض السرطان.

النوع الثالث هو الأطعمة المعلبة.

حيث تحتوي جميع الأطعمة والمشروبات الملعبة على سموم تعرف باسم ثنائي الفينول وهي تساهم في زيادة نمو الخلايا السرطانية في القولون وأيضا تؤثر على خلايا الدماغ .

والنوع الرابع هو اللحوم المشوية.

حيث ينصح بعض الأطباء بتجنب حفلاء الشواء لأنها اللحوم المشوية تحتوي على مواد سامة تسبب في مرض سرطان القولون.

والنوع الخامس والأخير هو المشروبات الغازية .

حيث تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من الفركتوز وهو شراب الذرة الذي يعتبر أنة مادة مسرطنة.