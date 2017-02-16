لأول مرة الفنانة شهيرة تتحدث عن مكالمة حسني مبارك لها وسبب إنفعاله عليها

شيماء مصطفى

تألقت الفنانة شهيرة في بداية مشوارها الفني ومشاركتها في الكثير من الأعمال التي تركت لها بصمة كبيرة في عالم الفن حيث أشاد بها الكثير وأحبها الجمهور ولكنها أختفت عن الأضواء فترة بسبب إعتزالها الفن وإرتداءها الحجاب وفي أثناء حوار مع الفنانة شهيرة ببرنامج “فحص شامل” المذاع عبر فضائية “الحياة ”

تفاصيل مكالمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

كشفت شهيرة عن بعض الأسرار عن حياتها وعن تفاصيل المكالمة التي رفع صوته عليها الرئيس الأسبق حسني مبارك وذلك أثناء فترة رئاسته وأعربت شهيرة عن مدى حبها وإحترامها للرئيس الاسبق وقالت شهيرة أن الفنان محمود ياسين قد مرض فترة وقام الرئيس بمكالمتها هاتفيا عندما علم بمرضه وعنفها وقال لها أن محمود ياسين رمز مصر وأصدر قرار بعلاجه فى أمريكا آنذاك حين كان رئيس لمصر .

وتابعت شهيرة حوارها عن الأسباب التي جعلتها ترتدي الحجاب وأشادت بحبها وتقديرها للشيخ الراحل “محمد متولي الشعراوي” قائلة ربنا يجعله فى أعلى العليين لأنه فقيه الأمة والجميع يعلم مكانته العالية كما نفت أيضا الشائعات التي إنتشرت أن زوجها محمود ياسين كان السبب وراء إرتدائها الحجاب وإعتزالها الفن وتفرغها لتربية الأولاد مؤكدة أنها فاجأت زوجها بإرتدائها الحجاب وقرار الإعتزال ووقتها هو لم يعترض على هذا القرار بل حذرها من اتخاذ القرار دون تثبت لافتة أنها لا تخاف من التقدم فى العمر لأنها كلما تقدمت فى العمر ازددت جمالاً .