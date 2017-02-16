تحذير ... إذا رأيت طفلك يجلس هكذا فأمنعه على الفور

شيماء مصطفى

اليوم سنتناول في هذا الموضوع أمر قد يكون شائع بين الأطفال، وهو جلوس الأطفال على شكل حرف w ، كما هو واضح فالصورة، فالأطفال يقومون بالكثير من العادات الفطرية دون أن يشغلوا بالهم بأخطائها أو غيره، هو فقط يقوم بها، وهنا يأتي دور الأهل، حيث يجب عليهم أن يتابعوا كل تصرفات أطفالهم، لمنعهم ما إن كانوا يقومون بفعل خاطئ أو عادة قد تؤثر بالسلب عليهم، مثل الجلوس في وضعية حرف w، والتي أشار الأطباء لبعض أضرارها والتي ستناولها في هذا الموضوع، وأيضاً سنتناول كيفية التصرف بطريقة صحيحة في مثل هذا الأمر.

أضرار جلوس الأطفال على شكل حرف w

أشار الأطباء إلى أن جلوس الأطفال في وضعية حرف w ، والاعتياد عليها قد يؤدي إلى الكثير من الأضرار، ومن تلك الأضرار ما يلي :-

تؤدي إلى اعوجاج الساقين إلى الداخل إذا اعتاد الطفل على الجلوس بتلك الوضعية فترة كبيرة.

تعمل غلى إضعاف المفاصل في الركبة والفخذ.

تؤثر على تقويم العظام للطفل.

قد تؤثر على النمو السليم للجذع.

وقد تسبب ألماً في الظهر عند الكبر.

كيفية التصرف السليم ما إذا تعود الطفل الجلوس على شكل حرف w

الآن وبعد أن تناولنا أضرار تلك العادة السيئة التي يقوم بها الكثير من الأطفال، دون أن يشغل الأهل لها بال، الآن سنتناول كيفية التصرف السليم عند جلوس الأطفال على شكل حرف w :-

أعمل على حل المشكلة دون أن تُشعر الطفل بأنه يقوم بخطأ، فحاول فرد قدمه دون لفت نظره.

عمل تمرين للطفل وذلك عن طريق إجلاسه على كرة، وتحركها إلى الأمام وإلى الخلف، وأيضاً لليمين ولليسار، فستعمل بذلك على تقوية عضلاته، وأيضاً تقوم بها على هيئة لعب دون أن تلفت نظره.

حاول أن تتحلى بالصبر، فالطبيعي أن يأخذ الشخص وقت لينصرف عن أمر قد اعتاد عليه.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads