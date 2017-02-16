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مقتل فرد أمن وأصابه اخر في هجوم مسلح على نادى الشمس

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مقتل فرد أمن وأصابه اخر في هجوم مسلح على نادى الشمس مقتل فرد أمن وأصابه اخر في هجوم مسلح على نادى الشمس

قام مسلحون مجهولون باقتحام قاعة أفراح بنادي الشمس بالنزهة وأسفر الحادث عن مقتل  فرد أمن وإصابة فرد أخر بجراح عقب محاولتهما التصدي للمسلحين الذين قاموا باقتحام القاعة من أجل القيام بالسرقة والسطو على القاعة بالنادي، مما سبب الذعر والخوف لأعضاء النادي.

حيث تعرض نادي الشمس بمنطقة النزهة لهجوم ثلاثة مسلحين قاموا بالهجوم عليه من أجل القيام بسرقته واقتحام قاعة أفراح ملحقة بالنادي وقام أفراد الأمن المتواجدين بنادي الشمس بالتصدي لهم مما تسبب في مقتل فرد أمن وإصابة فرد أمن أخر تم نقله للمستشفى للقيام بإسعافه وانتقلت قوة من قوات الشرطة لمكان الحادث فور وقوعه.

 وقام مدير أمن القاهرة  باتخاذ الإجراءات اللازمة فور وقوع الحادث والقيام بتكثيف التحريات من  أجل سرعة القيام بالكشف عن الجناة الذين قاموا بجريمة السطو المسلح على قاعة الأفراح بنادي الشمس وانتقلت المباحث إلى مكان الحادث لعمل التحريات اللازمة ومعاينة موقع الحادث من أجل التعرف على المسلحين الهاربين والقبض عليهم.
 
 
 

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رئيس قسم الأخبار