اسعار العملات اليوم الخميس 16-2-2017 في بنك مصر

بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في مصرفي تحديد أسعار الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط في الايام القادمة.
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الخميس :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٣.٦٨٢٥
|٥٣.٨٤٥٧
|02/16 12:30 ص
|دينار بحريني
|٤٣.٥٠١٣
|٤٣.٦١٢١
|02/16 12:30 ص
|ريال عماني
|٤٢.٥٩٧٤
|٤٢.٧٠٥٩
|02/16 12:20 ص
|ريال قطري
|٤.٥٠٤
|٤.٥١٥٢
|02/16 12:20 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٤٦٥
|٤.٤٧٦٤
|02/16 12:20 ص
|ريال سعودي
|٤.٣٧٢٩
|٤.٣٨٤٢
|02/16 12:30 ص
|دينار أردني
|٢٣.١٣٤٤
|٢٣.١٧٣٧
|02/16 12:30 ص
|جنيه إسترليني
|٢٠.٤١١٤
|٢٠.٥١١١
|02/16 12:30 ص
|كرون دنماركي
|٢.٣٢٧٤
|٢.٣٤٠٧
|02/16 12:30 ص
|يورو
|١٧.٣٠٦٩
|١٧.٤٠٥٣
|02/16 12:30 ص
|دولار أمريكي
|١٦.٤٠
|١٦.٤٥
|02/16 12:30 ص
|فرنك سويسري
|١٦.٢٥٠٥
|١٦.٣٤٧
|02/16 12:30 ص
|ين ياباني
|١٤.٣١١٩
|١٤.٣٩٤٨
|02/16 12:20 ص
|دولار استرالي
|١٢.٥٥٥٨
|١٢.٦٣٣٩
|02/16 12:20 ص
|دولار كندي
|١٢.٥٢٣٩
|١٢.٥٨٤٦
|02/16 12:20 ص
|كرون نرويجي
|١.٩٤٨٨
|١.٩٥٩٢
|02/16 12:20 ص
|كرون سويدي
|١.٨٢٨٦
|١.٨٤٢٣
|02/16 12:20 ص
|جنيه قبرصي
|٠
|٠
|02/16 12:20 ص