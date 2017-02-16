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استمرار انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16/2/2017

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استمرار انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16/2/2017 استمرار انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16/2/2017

هبط سعر الريال اليوم في مصر عن تعاملات أمس، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.39 جنيه مصري في البنك الأهلي المصري ، وفي حالة البيع 4.37 جنيه مصري في بنك فيصل الإسلامي ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل.

سعر الريال اليوم الخميس في البنوك :

البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك--إيران-للتنمية 4.2854 4.4439
التنمية-والإئتمان-الزراعي 4.3530 4.4065
مصرف-ابو-ظبي 4.3663 4.4131
البنك-المصري-الخليجي 4.3847 4.4149
بنك-سايب 4.3700 4.3900
البنك-الأهلي 4.3862 4.3998
بنك-البركة 4.2415 4.4345
بنك-القاهرة 4.3404 4.4151
بنك-الاسكندرية 4.3731 4.4045
البنك-العربي-الافريقي 4.3642 4.4156
البنك-المركزي 4.3705 4.3978
بنك-مصر 4.3729 4.3842
بنك-بلوم-مصر 4.3729 4.3998
بنك-فيصل- 4.3231 4.3731
كريدي-أجريكول 4.3634 4.4131
بنك-التعمير-والإسكان 4.2001 5.1430
بنك-بيريوس 4.3729 4.3998
بنك-قناة-السويس 4.3595 4.3864
المصرف-المتحد 4.3501 4.4000
البنك-التجاري-الدولي 4.3648 4.4008
البنك-الأهلي-المتحد 4.3600 4.4100
بنك-المشرق 4.3500 4.4000
بنك-الاستثمار-العربي 4.3800 4.4100

سعر الريال اليوم في السوق السوداء :

نخفضت أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 4.30 جنيه مصري، وسعر البيع 4.35 جنيه مصري .
 

 

 

 

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