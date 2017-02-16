سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 16/2/2017

سمر العشري

تأثرت أسعار مواد البناء سواء الحديد والأسمنت وغيرهم من مواد البناء بأنخفاض أسعار صرف الدولار خلال الأيام الماضية، حيث لوحظ أن اسعار مواد البناء تختلف أسعارها يوم بعد الأخرى لتخرج من حالة الثبات التي أستمرت عليها لأسابيع طويلة طوال الأيام الماضية .

سعر الأسمنت اليوم الخميس :

الشركة المنتج أقل سعر أعلى سعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 715 جنية 715 جنية النصر 695 جنية 700 جنية أسمنت اسيوط المهندس 750 جنية 750 جنية الفهد 700 جنية 700 جنية شركة صناعات مواد البناء التعمير 690 جنية 695 جنية أسمنت أسيك المنيا أسيك 700 جنية 700 جنية حورس 690 جنية 690 جنية أسمنت النهضة النهضة 780 جنية 785 جنية الصخرة 690 جنية 690 جنية أسمنت وادي النيل المصري 695 جنية 700 جنية لافارج للأسمنت المخصوص 710 جنية 710 جنية الممتاز 710 جنية 740 جنية أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 690 جنية 690 جنية

أسمنت العامرية العامريه عاده 770 جنية 775 جنية البرج 780 جنية 780 جنية الساحل 850 جنية 850 جنية

شبكةعيونالإخبارية

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