ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم الخميس 16-2-2017

سمر العشري

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري و الانخفاضات العالمية، وسجل الجرام عيار 21 نحو 565 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 484 جنيهًا.وسجل الجرام عيار 14 نحو 377 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 664 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 520 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الخميس : الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر عيار 24 646 عيار 22 592 عيار 21 565 عيار 18 484 عيار 14 377 عيار 12 323 الاونصة 20,082 السعر العالمى 1,232.90 $ الجنيه الذهب 4,520 الكيلو 645,714

شبكةعيونالإخبارية

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