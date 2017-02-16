ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم الخميس 16-2-2017

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري و الانخفاضات العالمية، وسجل الجرام عيار 21 نحو 565 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 484 جنيهًا.وسجل الجرام عيار 14 نحو 377 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 664 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 520 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم الخميس :
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|646
|عيار 22
|592
|عيار 21
|565
|عيار 18
|484
|عيار 14
|377
|عيار 12
|323
|الاونصة
|20,082
|السعر العالمى
|1,232.90 $
|الجنيه الذهب
|4,520
|الكيلو
|645,714