طريقة عمل مشروب “الديتوكس” لحرق الدهون وتخليص الجسم من السموم..

شيماء مصطفى

مشروب الديتوكس يعد من افضل المشروبات الطبيعية لتخليص الجسم من السموم الزائدة به، تم إكتشاف مشروب الديتوكس حديثاً وأصبح كل خبراء التغذية يوصون بإستخدامه يومياً وأضافته الى الروتين اليومى الخاص بك، كما يعمل الديتوكس على تحسين أداء اجهزة الجسم المختلفة وذالك بتخليصها من اى سموم بها وايضاً يستخدم فى التخسيس حيث سجل نتائج رائعة فى هذا المجال.

مقادير الديتوكس للتخسيس

اوراق نعناع طازجة

شرائح برتقال ‏

شرائح الليمون

شرائح خيار

ماء بارد

طريقة عمل مشروب ال ديتوكس

‏احضري دورق به ماء ثم ضعي به شرائح الليمون والخيار والنعناع والبرتقال ثم ضيفي ‏عصير برتقالة طازجة، قلبيهم جيدا واشربيه ليساعدك على التخسيس، ينصح بشرب 2 لتر من المشروب يومياً، النتيجة عن تجربة لن تتوقعيها.‏

ديتوكس التفاح والقرفة

هذا المشروب ليس فقط خالي من أي سعرة حرارية بل هو شراب لذيذ وممتاز للتنحيف وتخليص الجسم من السموم، كما أنه يساعد على زيادة عملية الأيض،

المقادير

– ليتر ونصف مياه

– تفاحدة مقطعة إلى شرائح رقيقة

– عود قرفة

أضف هذه المكونات لكمية الماء وأضف فوقها قطع الثلج واتركها في الثلاجة لحوالي ساعة من الزمن، ويمكن زيادة كمية التفاح أو القرفة إذا كنا نفضل الطعم أقوى، يمكنكم تناول هذا المشروب طوال النهار.