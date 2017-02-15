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''قليل البخت يلاقي مراته في الطيارة''.. تعرف على قصته

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''قليل البخت يلاقي مراته في الطيارة''.. تعرف على قصته ''قليل البخت يلاقي مراته في الطيارة''.. تعرف على قصته

"قليل البخت يلاقي مراته في الطيارة" كثيراً ما نسمع عن تتبع الزوجات لأزواجهم ومراقبتهم من خلال تفتيش هواتفهم ومتابعة أصدقائهم، ولكن هذه المره "النحس" وحده كان رفيق الزوج عندما تفاجأت امرأة مغربية في واقعة غريبة من نوعها، بزوجها السعودي الجنسية على متن الطائرة، التي كانت متجهة من الدار البيضاء إلى القاهرة، حيث كان برفقة امرأة أخرى وعند سؤالها له تبين لها أنها زوجته حيث كانا يحتفلا بزواجهما.

وكما ذكر موقع " qbsnews" سجل أحد ركاب الطائرة تلك الواقعة على حسابه على الفيسبوك، وبعد حدوث تشابك بالأيدي بين الرجل وزوجته الأولى، فشل الأمن في إنزالهم من على متن الطائرة مما أدى إلى تعطل في إقلاعها.

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