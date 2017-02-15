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زيادة جديدة في أسعار "السجائر" اعتباراً من اليوم

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زيادة جديدة في أسعار "السجائر" اعتباراً من اليوم زيادة جديدة في أسعار "السجائر" اعتباراً من اليوم

زيادة جديدة في "السجائر" اعتباراً من اليوم

 
 
زيادة جديدة في أسعار &quot;السجائر&quot; اعتباراً من اليوم
 
تلقت البورصة المصرية إخطارا من شركة "الشرقية للدخان"، اليوم، برفع أسعار بعض منتجاتها من السجائر.
 
وتضمن الإخطار رفع سعر السجائر كليوباترا بوكس أبيض، من 12 لـ 12.75 جنيه، كما ارتفعت علبة جولدن وبست (أحمر – أزرق) من 14.5 لـ 15 جنيهًا للعلبة.
 
كانت الشركة رفعت فى 12 يناير الماضي، أسعار سجائر كليوباترا كوين (ورقية) من 10.5 إلى 12 جنيهًا، كما ارتفع سعر كليوباترا سوبر من 12.5 إلى 12.75 للعلبة "20 سيجارة".
 
ويبلغ إنتاج الشركة الشرقية نحو 81.7 مليار سيجارة في 2014 - 2015، و83.4 مليار سيجارة في الخطة المعتمدة في 2015-2016، فيما تستهدف إنتاج 84 مليار سيجارة خلال العام المالي 2016-2017.

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