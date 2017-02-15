البورصة تواصل النزيف وتخسر 6.8 مليار جنيه وسط تراجع المؤشرات

شيماء مصطفى

شهدت مؤشرات البورصة المصرية، انخفاضًا جماعيًا خلال تعاملات جلسة تداول اليوم الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.8 مليار جنيه ليواصل النزيف وتبلغ قيمة خسارته خلال 4 جلسات في هذا الأسبوع 27.3 مليار جنيه، وسط تراجع بقيم التداولات مقارنة بجلسة أمس.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة ''إي جي إكس 30'' خلال جلسة اليوم بنسبة 0.44 بالمئة ليسجل 12448.35 نقطة، وانخفض المؤشر متساوي الأوزان ''إي جي إكس 50'' بنسبة 0.2 بالمئة ليسجل 1923.36 نقطة.

وهبط أيضاً مؤشر ''إي جي إكس 70'' الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.6 بالمئة ليسجل 507.16 نقطة، وانخفض المؤشر الأوسع نطاقًا ''إي جي اكس 100'' بنسبة 0.56 بالمئة ليغلق على 1209.57 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم نحو 6.8 مليار جنيه، حيث وصل إلى 607 مليار جنيه مقابل 613.8 مليار جنيه إغلاق جلسة أمس الثلاثاء.

وتم التداول خلال جلسة اليوم على 207.6 مليون ورقة مالية بقيمة تداول بلغت نحو 899.6 مليون جنيه مقابل من خلال 28.4 ألف عملية مقابل قيمة تداولات بلغت مليار جنيه خلال جلسة أمس الثلاثاء.

وشهدت جلسة اليوم التداول على 179 سهمًا، ارتفع منها 48 سهمًا، فيما حافظ 31 سهمًا آخر على سعر الإغلاق السابق، وانخفض 100 سهم.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في كل من الأسهم والسندات إلى البيع، مسجلين قيمة بلغت نحو 649.5 مليون جنيه، وقيمة شراء بلغت 646.7 مليون جنيه، بصافي قيمة نحو 2.8 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات العرب نحو الشراء، مسجلين قيمة بلغت 50.2 مليون جنيه، وقيمة بيع بلغت 39 مليون جنيه، وصافي قيمة بلغت نحو 11.2 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع، مسجلين قيمة بلغت 211.2 مليون جنيه، وقيمة شراء بلغت 202.7 مليون جنيه، وصافي قيمة بلغت نحو 8.4 مليون جنيه.

شبكةعيونالإخبارية

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