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طرق للتخلص من دهون الظهر بسهولة

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طرق للتخلص من دهون الظهر بسهولة طرق للتخلص من دهون الظهر بسهولة

تعاني الكثير من النساء من مشكلة تراكم في منطقة الظهر، فالظهر من أجزاء الجسم التي تخزن نسبة مرتفعة من الدهون التي يصعب التخلص منها بشكل سريع، و قد تسبب الدهون التي تتكدس منطقة الظهر الإحباط للمرأة.

سنقدم لكم اليوم مجموعة من الخطوات التي من شأنها أن تخلصكم من هذه المشكلة في حال كنتم تعانون منها:

  • النظام الغذائي:

احرصي على أن يتضمن نظامك الغذائي على أطعمة صحية و طازجة، لا سيما السلطات و اللحوم الخالية من الدهون، و ابتعدي قدر المستطاع عن الوجبات الغذائية التي تحتوي على نسبة سعرات حرارية بشكل كبير.

 
  • ممارسة اليوغا:

يمكن لليوغا يمكن أن تساعدك في التخلص من دهون الظهر، فهي روتين يحسن من ضخ الدم إلى أطراف الجسم، الأمر الي يمنع تكون الخلايا الدهنية.

  • التركيز على التمارين القلبية:

ركزي على القيام بالتمارين القلبية التي تساعد في نحت ظهرك و الكتفين. بحيث يجب ممارستها لمدة نصف ساعة، و على مدار أربعة أو خمسة أيام في الأسبوع الواحد، حيث يعتبر هذا التمرين فعالا جدا في حرق كافة السعرات الحرارية التي تتواجد في منطقة الظهر، و يعمل على تقوية عضلات الظهر، و من هذه الرياضات التجديف، و الملاكمة، و السباحة.

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