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تجنبي هذه الأطعمة إن كنت تعانين من الصدفية

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تجنبي هذه الأطعمة إن كنت تعانين من الصدفية تجنبي هذه الأطعمة إن كنت تعانين من الصدفية

تعتبر الصدفية من الأمراض الجلدية الشائعة حيث تتراكم الخلايا على سطح الجلد بشكل سريع لتشكل قشورا بيضاء سميكة، وتترافق مع بعض الأعراض الحادة والمزعجة مثل الحكة والألم. ولأن الوقاية خير من العلاج، سنقدم لك بعض الأطعمة التي تتسبب في تعكر مرض الصدفية لتتجنبيها قدر الإمكان.

  • الطماطم: يشكو بعض المصابين بالصدفية من ازدياد الأعراض الجلدية كالشعور بالحكة، وتزداد حدة أيضا في حال تناول الفليفلة على أنواعها عند آخرين.
  • اللحوم الحمراء: يتسبب تناول اللحوم الحمراء ذات العالية في زيادة التهابات الجسم مما يؤدي بدوره إلى زيادة تعكر حالة الصدفية. وقد أشار بعض الأشخاص الذين يعانون من الصدفية إلى أن حالتهم تتحسن عند التوقف عن تناول اللحوم الحمراء.
  • القمح ومشتقاته: تحتوي المواد المشتقة من القمح مثل المعجنات والباستا على بروتين “الغلوتين” الذي يزيد من أعراض الصدفية حسب ما أشارت الأبحاث وأن الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على القمح يساعد على التخفيف من حالة الصدفية
  • السكر: يعتبر تناول السكر بكثرة من الأشياء التي تضر البشرة، حيث يفيد التخفيف من تناول هذه الأطعمة في التقليل من احمرار البشرة الناتج عن الإصابة بالصدفية ويمنحك التألق أيضا.

 

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