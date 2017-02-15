سقوط مشعوذ نصب على أهالى السيدة زينب.. وسيدة: عاشرنى جنسيا بزعم حل مشاكلى

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة السيدة زينب من القبض على عاطل يدير صفحة على موقع التواصل الاجتماعى، ويتمكن من إيهام المواطنين بحل المشاكل الأسرية .

وردت معلومات لضباط مباحث قسم السيدة زينب بقيام"حسن.ع"عاطل؛ باستئجار شقة يستقطب فيها المواطنين ويوهمهم بحل مشاكلهم الأسرية باستخدام السحر والشعوذة مقابل مبالغ مالية .

ومن خلال التحريات التى تمت بإشراف اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، تبين صحة المعلومات، فتم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط القسم برئاسة المقدم خالد سيف رئيس رئيس المباحث، من ضبطه بالشقة وبصحبته "دينا.م" ربة منزل وعثر بحوزته علي 2 جهاز كمبيوتر " لاب توب "، وجهاز اى باد، و5 هواتف محمولة، و2 كاميرا ديجيتال، ومجموعة من الأوراق والأحبار .

وبمناقشة ربة المنزل قررت بأنه نظرا لمرورها بحالة نفسيه سيئة لانفصال والديها تركت مسكن أهليتها ( محرر بشأن غيابها المحضر رقم 1389 لسنة 2017م ادارى مركز بلبيس ) وتواصلت مع المتهم عبر الحساب الخاص به على الانترنت، وحضرت للإقامة طرفه عقب إيهامها بقدرته على علاجها وحل الخلافات العائلية، حيث قام بمعاشرتها جنسيا عدة مرات وفض غشاء بكارتها وإجبارها على التوقيع على عقد زواج عرفي بينهما.

وبمواجهة المتهم اعترف أمام اللواء هشام لطفى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، بارتكاب الواقعة، فيما قرر اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن القاهرة إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads