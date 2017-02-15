بلاغ يتهم "أب" بتعذيب طفلته بـ"كاتر" بسبب المصروفات المدرسية

شيماء مصطفى

حررت الزوجة "منال.ع.إ" بلاغا بقسم شرطة السيدة زينب، اتهمت فيه زوجها "ن.خ" مهندس مدنى، بحرق ابنتهما البالغة من العمر9 سنوات وضربها بالحزام وإحداث بها إصابة بالغة بيديها مستخدما -كاتر- بمساعدة زوجته، أثناء استضافته لها بحسب حكم محكمة الأسرة بزنانيرى عقابا لها على مطالبته بدفع المصروفات المدرسية الخاصة بها.

حمل البلاغ رقم 325 لسنة 2017 أمام قسم شرطة السيدة زينب واتهمت فيها الزوجة منال زوجها بتعنيف طفلتها مى وإحداث إصابات بالغة لها بمساعدة زوجته بحسب التقارير الطبية.

كانت الزوجة أقامت دعوى مصروفات مدرسية أمام محكمة الأسرة بزنانيرى حملت رقم 356 لسنة 2016 وتحصلت على حكم بدفع زوجها مبلغ 7 آلاف جنيه، رفض تنفيذه مما هدد الطفله بعدم الذهاب لمدرستها الخاصة بسبب عدم امتلاك والداتها لذلك المبلغ.

يذكر أن الزوجة منال تحصلت على حكم بالخلع من زوجها من محكمة الأسرة بزنانيرى بسبب اعتياده ضربها وتعنيفها وطفلتها وتنازلت له عن كافة حقوقها.

شبكةعيونالإخبارية

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