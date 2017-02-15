روج منى زكى يضع أحمد حلمى فى موقف محرج للغايه أثناء تنصيبه سفير النوايا الحسنه للأطفال

شيماء مصطفى

فى الأحتفاليه التى أقامتها منظمة ” اليونيسيف ” اللعالميه فى مصر بمناسبة مرور 70 عام على إنشائها تم تنصيب النجوم أحمد حلمى ومنى زكى ودنيا سمير غانم كسفراء للنوايا الحسنه للأطفال فى حفل كبير ضم عدد كبير من النجوم فى عالم الفن والأاعلام والصحافه والكثير من المهتمين بالأطفال من رجال الأعمال وغيرهم وقدم كل من النجوم الثلاث كلمه أفتتاحيه بمناسبة التنصيب والخطه التى يريد وضعها لمساعدة الأطفال بمصر والأرتقاء بهم وتقديم العون لمن يحتاجه.

احمد حلمى ومنى زكى ودنيا سمير غانم يتم تنصيبه سفراء للنوايا الحسنه فى مصر

أثناء تقديم احمد حلمى كلمته الأفتتاحيه فوجىء بقيام منى زكى بتعديل بعض الكلمات له باستخدام ” إصبع الروج ” الخاص بها الأمر الذي فاجئه ليرتجل كما أعتدنا منه على الدوام بأسلوبه المرح وطريقته الرائعه فى المزاح ويقول ” زى مبتهتم بولادك أهتم بمراتك وأهيه نسيت صوباع الروج بتاعها معايا ” وقام بالتلويح به لها , الأمر الذي جعل الكثيرون يضحكون بشكل كبير كعادة حلمى فى نشر البهجه والسعاده بأسلوبه البسيط فى الحديث.