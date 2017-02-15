طريقة طبيعية للتخلص من الشعيرات البيضاء باستخدام قشر البطاطس

شيماء مصطفى

الميلانين هو الصبغة الطبيعية المسؤولة عن لون الشعر وقد تحدث بعض المشكلات التى تعمل على عدم قدرة بصيلة الشعر على افراز تلك المادة ولعل من اهمها نقص التغذية والاجهاد بالإضافة الى العوامل الوراثية ،ولعل من اكثر الحلول شيوعاً للتخلص الشعر الابيض هو استخدام الصبغات المختلفة والتى اكدت الكثير من الدراسات الطبية خطورتها على الشعر على المدى البعيد حيث تؤدى ابلى ضعفه وتساقطه .

وتجدر الاشارة الى ان ظهور الشعيرات البيضاء لم يعد مرتبط بسن الشيخوخة حيث بدأت المشكلة فى الظهور لدى الشباب ايضاً الامر الذى يؤدى الى سوء الحالة النفسية وسنتعرف من خلال ما تلك السطور على واحدة من الطرق الطبيعية والتى من خلالها ستعيد الى الشعر لونه الطبيعي بالإضافة الى انها من مكون طبيعي منزلى وهو قشر البطاطس .

المكونات

قشور ثلاثة ثمار من البطاطس متوسطة الحجم

اناء متوسط الحجم يحتوى على ماء نقى

الطريقة

تغسل البطاطس جيداً ثم تقشر ويوضع القشر فى الاناء المحتوى على كمية مناسبة من الماء بحيث تغطى القشور ثم يوضع على نار هادئة لمدة لا تقل عن ثلاثون دقيقة ثم تترك لتبرد وتصفى ويغسل بها الشعر من اطرافه وحتى الجذور مع تدليك فروة الرأس وتكرر العملية ثلاثة مرات اسبوعياً .برفق وسيلاحظ نتائجه المبهرة خلال الاسبوع الاول من تطبيقه وللحصول على افضل النتائج يجب الاستمرار عليها لمدة ثلاثة اشهر .