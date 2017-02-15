بالصور | إبنة الفنانة مي سليم تجعل والدتها تبكي بسبب هذه الهدية التي أحضرتها في عيد الحب

شيماء مصطفى

تلقت الفنانة الجميلة مي سليم أرق هدية من ابنتها “لي لي”، في عيد الحب وكان هدية جملية جداً من ابنتها الوحيدة، وهى عبارة عن رسمة رسمتها لها، وقد شعرت الفنانة مي سليم بالسعادة التي ليس لها مثيل لم تشعر بها من قبل.

هدية ابنة الفنانة مي سليم “لي لي” في عيد الحب

كشفت الفنانة مى سليم عن أجمل هدية تلقتها من ابنتها الجميلة “لي لي”، والتي نشرتها على حسابها الخاص عبر مواقع التواصل الاجتناعي توتير والفيسبوك، وكشفت عن سبب بكاءها في عيد الحب، بعد أن تلقت الهدية من إبنتها، وهى عبارة عن صورة عليها عدد من القلوب الملونة مكتوب بجوارها:

” عيد حب سعيد احبك كثيرا أنتي أفضل ما لدى”.

بكاء مي سليم في عيد الحب

وقد كشفت الفنانة مي سليم سر بكاءها بمنشور نشرته على حسابها الخاص “توتير”، قائلة:

” أحلى هديه في الدنيا من “لي لي” مش عارفة ليه دموعي نزلت لما شوقتها ربنا يخليكى ليا يا أحلى بنت وأحلى حاجه في الدنيا بحبك أوى”

وزادت التعليقات على رد مي سليم وقاموا محبي الفنانة مي سليم بالدعاء لها بالسعادة ةالدعاء أيضاً لإبنتها وان تصبح فتاة كبيرة وشابة جميلة.

أخر أعمال الفنانة مي سليم

تستعد الفنانة مي سليم لطرح أغنية جديدة بعنوان “المجني عليه” يوم لاثنين 20 فبراير الجاري 2017.

شبكةعيونالإخبارية

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