رد ريهام سعيد بعد سؤالها عن الخيانة الزوجية

شيماء مصطفى

ريهام سعيد، هي إعلامية وفنانة مصرية قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية كمسلسل أبن حلال ومسلسل الشك والعديد من المسلسلات الناجحة مع العديد من الفنانين والفنانات ومن أهم برامجها هو برنامج صبايا الخير الذي يقدم علي قناة النهار، يوجه أليها النقد العديد من المشاهدين والمتابعين ها في ظل ما تقدمة في برنامجها صبايا الخير.

قام نشطاء الفيس بوك بدشن حملة مقاطعه علي الإعلامية ريهام سعيد أثناء تقديمها مساعدات للاجئين السورين عندما قالت( ده حال لشعوب التي تضيع بلدناهم) فقد وصفها العديد من رواد الفيس بوك بأن حديثها يميل إلي الشماتة وليس به أي نوع من التحضر، وأثار غضبهم أكثر عندما قاموا بتصوير السوريين وهم يهرولون مسرعين وراء سيارات المساعدات ويتنافسون بينهم للحصول عليما يحتاجون.

في حوار جرئ لها مع الإعلامي الشهير مفيد فوزي وعندما سألها عن الخيانة الزوجية وماذا ستفعل أذا تعرضت لها؟ وكان ردها ( أسامحه لما يسامحنى لما أخونة ) وأنها لم تشهد خيانة زوجها لها ولم تتعرض لذلك لأنها لم تستمر معه ولم تعش فترة كافية وحدث الطلاق سريعاً.