فوائد وطريقة تجهيز الحمام المغربي

سمر العشري

الحمام المغربي هو إحدى التجارب المذهلة المفيدة للبشرة والجسم ككل أيضاً وأحد أهم طرق العناية الشخصية والاهتمام بالنظافة والراحة في المغرب ووسيلة تطبقها الكثير من السيدات والرجال للحصول على بشرة نظيفة رطبة بدون أية شوائب أو أوساخ ويزيل الجلد الميت ويمكنك تنفيذه في منزلك بسهولة وجعل حمامك غرفة بخار بسيطة لعمل الحمام المغربي.

فوائد الحمام المغربي :

يعطيك حافزا قويا على الاسترخاء والنوم في هدوء والحصول على عدد من ساعات النوم الهادئة والمريحة واسترخاء العضلات وتنظيف عميق للبشرة وإزالة الجلد الميت منها.

يزيل الآلام العضلية ويخفف الكثير من الألم والوجع في الجسم مثل التهاب المفاصل .

خفض ضغط الدم إلى مستوى طبيعي للمحافظة على صحة القلب والأوعية الدموية بفضل قوة الماء الساخن وقدرته على زيادة معدل ضربات القلب.

فتح المسام ينتج عنه بالتأكيد تنظيف عميق للبشرة والتخلص من الأوساخ والسموم العالقة في البشرة.

التخلص من الصداع والشعور بالراحة

يخلصك من القلق والتوتر بسبب المياه الساخنة التي تعطي شعوراً قوياً بالاسترخاء وتقليل الإجهاد نهائياً

تقشير الجلد وتنظيفه وتنظيم أفضل للدورة الدموية في الجسم

التخلص من الرؤوس السوداء والجلد الجاف. التجهيز للحمام المغربي : إمداد الجسم بالترطيب الكافي وشرب كميات كبيرة من المياه

استخدام الصابون الأسود على كامل الجسم بعد فركه باستخدام قفازات خشنة

ضع رائحة الكافور داخل الحمام واستخدم زيت الأركان في تدليك الجسد والمحافظة عليه من الخشونة والتقشف. الخطوات : املأ حوض الاستحمام بالماء الساخن حتى يمتلئ الحمام بالبخار لفتح مسام الجسم

اجلس في بخار الحمام فترة ربع ساعة ليستطيع البخار فتح مسام جسدك والاستفادة بعد ذلك

ضع الماء الساخن على جسدك لترطيبه

استخدم الصابون الأسود في تدليك الجسم في حركات دائرية

باستخدام قفازات التقشير قم بتقشير الجسم كله به ثم اشطف جسمك وستلاحظ الفرق

استخدم الطين المغربي مع قليل من الماء لأنه صلب مع قليل من الزبادي أو زيت الأركان لفترة 5 دقائق ثم اشطفه وجفف جسدك جيدا برفق وشاهد النتيجة المدهشة للحمام المغربي.

شبكةعيونالإخبارية

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